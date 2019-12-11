У Херсоні сталася потрійна ДТП з жертвами

У Херсоні сьогодні, 11 грудня, сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої одна людина загинула та ще двоє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За попередніми даними, автомобіль Ford, виїжджаючи на головну дорогу, не надав переваги в русі позашляховику Volkswagen Touareg, від удару останній перекинувся та зіткнувся з автомобілем Daewoo.

В результаті аварії загинув водій автомобіля Ford, а пасажир та водій Volkswagen були госпіталізовані з травмами. Подія була кваліфікована за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Тернополя сталася аварія за участі рейсового автобусу. В результаті зіткнення автобусу з автомобілем Dacia Logan загинула 65-річна пасажирка, ще 5 людей постраждали. Попередньо, аварія сталася через виїзд на зустрічну смугу.

Також РБК-Україна писало, що у Києві мотоцикліст здійснив наїзд на пішохода. Інцидент стався на вулиці Ревуцького. Водій мотоцикла живий та був госпіталізований в терміновому порядку, однак пішоход в результаті аварії загинув. Загиблий переходив дорогу у недозволеному місці.