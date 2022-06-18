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У Херсоні прогримів вибух. Окупанти заявили про "теракт" партизанів, - ЗМІ

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Херсон, Субота 18 червня 2022 13:53
У Херсоні прогримів вибух. Окупанти заявили про "теракт" партизанів, - ЗМІ Фото: у Херсоні підірвали автівку (t.me/suspilnekherson)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Херсоні сьогодні, 18 червня, вибухнула автівка. Окупанти заявили про "теракт" українських партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост" та "Суспільне".

Вибух пролунав на проспекті Адмірала Сенявіна. За даними ЗМІ, вибуховий пристрій був прикріплений до дерева та здетонував на автомобіль.

Через вибух у сусідніх будинках повилітали вікна, також пошкоджені зовнішні конструкції будівель та дерева.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється, але відомо, що водій авто залишився живий.

Російські окупанти відразу звинуватили українських партизанів, заявивши про "теракт".

Фото: у Херсоні підірвали автівку (t.me/suspilnekherson)

Нагадаємо, за даними радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, українські військові зараз знаходяться за 18 кілометрів від Херсона.

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