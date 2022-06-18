У Херсоні прогримів вибух. Окупанти заявили про "теракт" партизанів, - ЗМІ

У тимчасово окупованому Херсоні сьогодні, 18 червня, вибухнула автівка. Окупанти заявили про "теракт" українських партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Мост " та " Суспільне ".

Вибух пролунав на проспекті Адмірала Сенявіна. За даними ЗМІ, вибуховий пристрій був прикріплений до дерева та здетонував на автомобіль.

Через вибух у сусідніх будинках повилітали вікна, також пошкоджені зовнішні конструкції будівель та дерева.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється, але відомо, що водій авто залишився живий.

Російські окупанти відразу звинуватили українських партизанів, заявивши про "теракт".