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У Херсоні викрали депутата райради від "європейської солідарності"

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Херсон, П'ятниця 25 березня 2022 07:39
У Херсоні викрали депутата райради від "європейської солідарності" Панорама Херсона (Фото: korabelov.info)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції "Європейська солідарність" Дмитра Афанасьєва. Він є відомим спортсменом, тренером збірної команди України з Таеквон-До.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

Повідомляється, що 22 березня після розгону проукраїнського мітингу Дмитро захистив свою дружину, яку намагалися затримати. За це його жорстоко побили: в лікарні у чоловіка діагностували численні гематоми та зламані ребра. Того ж дня до нього додому прийшли російські військові з обшуком.

Вранці 23 березня в будинку повторно був обшук. Окупанти знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів сім'ї. Всіх чоловіків, які перебували в будинку, затримали. Місце, де утримується Афанасьєв, не відоме.

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