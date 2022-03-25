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В Херсоне похитили депутата райсовета от "Европейской солидарности"

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Херсон, Пятница 25 марта 2022 07:39
В Херсоне похитили депутата райсовета от "Европейской солидарности" Панорама Херсона (Фото: korabelov.info)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции "Европейская Солидарность" Дмитрия Афанасьева. Он является известным спортсменом, тренером сборной команды Украины по Таэквон-До.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

Сообщается, что 22 марта после разгона проукраинского митинга Дмитрий защитил свою жену, которую пытались задержать. За это его жестоко избили: в больнице у мужчины диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра. В тот же день к нему домой пришли российские военные с обыском.

Утром 23 марта в доме повторно был обыск. Оккупанты нашли удостоверения депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех мужчин, находившихся в доме, задержали. Место, где содержится Афанасьев, не известно.

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