У Херсоні планують підвищити ціни на транспорт: скільки платитимуть

З наступного року в Херсоні планують збільшити вартість проїзду в громадському транспорті. Відповідну пропозицію вже обговорили на громадських слуханнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Моста".
Так, депутат міськради Херсона і радник мера Андрій Ткаченко запропонував встановити єдину ціну для проїзду в маршрутному таксі на рівні 8 гривень.
Однак мер міста Ігор Колихаєв заявив про необхідність ввести тариф для "довгих маршрутів" - до 10 гривень, для "коротких" - 8 гривень.
При цьому градоначальник планує підвищити тарифи для автобусів, що працюють на приміських маршрутах до 15 гривень.
Нагадаємо, підвищити вартість проїзду в наступному році планує Запоріжжя.
Наступного року ціна на проїзд у транспорті може зрости і в Києві.