У Херсоні обладнання для онкодиспансеру хочуть придбати за корупційною схемою

Як зазначають журналісти, для того, щоб обійти тендерні процедури, в тому числі з використанням прозорих інструментів Prozorro, депутати використовували процедуру фінансового лізингу.

На сесії обласної ради 23 квітня вони прийняли рішення, яким дозволили комунальному некомерційному підприємству "Херсонський обласний онкологічний диспансер" укласти договір фінансового лізингу для придбання лінійного прискорювача. Це обладнання застосовується для лікування раку. Його орієнтовна вартість - $2 млн.

Згідно з п.13 ч. 5 ст. 3 закону України "Про публічні закупівлі", його дія не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є послуги фінансових установ з надання кредитів, гарантій, лізингу.



При цьому в самому рішенні сесії вказана навіть марка обладнання - Halcyon.

Крім того, депутати облради фактично передали лізингодавцю (АТ "Укрексімбанк") право самостійно визначати продавця і модель обладнання, яке він потім передає в лізинг.