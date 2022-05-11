У Херсоні знову почалися проблеми з мобільним зв'язком
У Херсоні знову виникли проблеми з мобільним зв'язком. Користувачі скаржаться на відсутність мережі у Київстар та Vodafone.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Херсон".
Варто відзначити, що це не є вперше, коли користувачі мобільних операторів у Херсоні скаржаться на проблеми зв’язком.
Нещодавно у Херсоні та Миколаївській області окупанти пошкодили обладнання операторів, що також спровокували проблеми з мережею.
"Причина відсутності зв’язку - пошкодження ворогами волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах. Наразі у зоні пошкодження оптико-волоконних ліній тривають активні бойові дії", - заявили тоді у пресслужбі lifecell.
Причина проблем зі зв'язком у Херсоні сьогодні, наразі невідома.
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