ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Херсоні знову почалися проблеми з мобільним зв'язком

Новость на русском →
Середа 11 травня 2022 22:56
У Херсоні знову почалися проблеми з мобільним зв'язком Фото: у Херсоні знову почалися проблеми з мобільним зв'язком (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Херсоні знову виникли проблеми з мобільним зв'язком. Користувачі скаржаться на відсутність мережі у Київстар та Vodafone.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Херсон".

Варто відзначити, що це не є вперше, коли користувачі мобільних операторів у Херсоні скаржаться на проблеми зв’язком.

Нещодавно у Херсоні та Миколаївській області окупанти пошкодили обладнання операторів, що також спровокували проблеми з мережею.

"Причина відсутності зв’язку - пошкодження ворогами волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах. Наразі у зоні пошкодження оптико-волоконних ліній тривають активні бойові дії", - заявили тоді у пресслужбі lifecell.

Причина проблем зі зв'язком у Херсоні сьогодні, наразі невідома.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Херсон
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи