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З Херсона зеленого коридору немає. Люди їдуть на власний страх і ризик , - мер

Фото: міський голова Херсона Ігор Колихаєв (facebook.com/kolykhaev.igor)
Автор: Наталія Юрченко

Херсонський міський голова Ігор Колихаєв заявив, що з тимчасово окупованого міста немає офіційних зелених коридорів. Проте місцеві жителі намагаються евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера під час телемарафону.

"На сьогодні немає жодного погодженого зеленого коридору для виїзду з міста. Люди їдуть на власний страх і ризик", - зазначив Колихаєв.

За словами мера, виконавчі органи влади та комунальні служби працюють цілодобово для забезпечення життєдіяльності міста.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні російські окупанти викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова.

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Війна Росії проти УкраїниевакуаціяХерсон