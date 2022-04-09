З Херсона зеленого коридору немає. Люди їдуть на власний страх і ризик , - мер

Херсонський міський голова Ігор Колихаєв заявив, що з тимчасово окупованого міста немає офіційних зелених коридорів. Проте місцеві жителі намагаються евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера під час телемарафону.

"На сьогодні немає жодного погодженого зеленого коридору для виїзду з міста. Люди їдуть на власний страх і ризик", - зазначив Колихаєв.

За словами мера, виконавчі органи влади та комунальні служби працюють цілодобово для забезпечення життєдіяльності міста.