Херсон со светом? В облсовете опровергли очередную ложь оккупантов

Временно оккупированный Херсон все еще остается без электроэнергии после подрыва россиянами высоковольтной ЛЭП. Однако захватчики уже отчитались о ликвидации последствий теракта и возвращении света в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя глави Херсонского областного совета Юрия Соболевского .

Отметим, что сегодня российские оккупационные власти заявили, что последствия теракта на ЛЭП полностью ликвидированы и Херсон снова с электроэнергией.

На самом деле в городе все еще нет света. По словам Соболевского, в некоторых частях Херсона есть намеки на электроэнергию, однако они не охватывают даже полноценно хоть один микрорайон.

"Но заявления прозвучали. Откровенная ложь, которую "поглощает" только российский зритель. Все это в очередной раз доказывает, что оккупанты работают на аудиторию РФ. Сейчас это "Херсон со светом", дальше будет "Херсон все еще наш", хотя на самом деле уже будет далеко другая картина реальности", - добавил Соболевский.

Напомним, что в результате подрыва ЛЭП Херсон и около 10 населенных пунктов Херсонской области остались без света и воды.

К тому же, россияне искусственно создают непригодные условия в Херсонской области, чтобы заставить жителей уехать из региона.

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