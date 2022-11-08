ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Херсон со светом? В облсовете опровергли очередную ложь оккупантов

Новина українською →
Херсон, Вторник 08 ноября 2022 13:07
Херсон со светом? В облсовете опровергли очередную ложь оккупантов Фото: в Херсонском облсовете опровергли очередную ложь оккупантов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Временно оккупированный Херсон все еще остается без электроэнергии после подрыва россиянами высоковольтной ЛЭП. Однако захватчики уже отчитались о ликвидации последствий теракта и возвращении света в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя глави Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

Отметим, что сегодня российские оккупационные власти заявили, что последствия теракта на ЛЭП полностью ликвидированы и Херсон снова с электроэнергией.

На самом деле в городе все еще нет света. По словам Соболевского, в некоторых частях Херсона есть намеки на электроэнергию, однако они не охватывают даже полноценно хоть один микрорайон.

"Но заявления прозвучали. Откровенная ложь, которую "поглощает" только российский зритель. Все это в очередной раз доказывает, что оккупанты работают на аудиторию РФ. Сейчас это "Херсон со светом", дальше будет "Херсон все еще наш", хотя на самом деле уже будет далеко другая картина реальности", - добавил Соболевский.

Напомним, что в результате подрыва ЛЭП Херсон и около 10 населенных пунктов Херсонской области остались без света и воды.

К тому же, россияне искусственно создают непригодные условия в Херсонской области, чтобы заставить жителей уехать из региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
DAILY
Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса