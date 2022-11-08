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Херсон зі світлом? В облраді спростували чергову брехню окупантів

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Херсон, Вівторок 08 листопада 2022 13:07
Херсон зі світлом? В облраді спростували чергову брехню окупантів Фото: в Херсонській облраді спростували чергову брехню окупантів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Тимчасово окупований Херсон все ще залишається без електроенергії після підриву росіянами високовольтної ЛЕП. Проте загарбники вже відзвітували про ліквідацію наслідків теракту та повернення світла у місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

Зазначимо, що сьогодні російська окупаційна влада заявила, що наслідки теракту на ЛЕП повністю ліквідовано та Херсон знову з електроенергією.

Насправді є у місті все ще немає світла. За словами Соболевського, у деяких частинах Херсону є натяки на електроенергію, проте вони не охоплюють навіть повноцінно хоч один мікрорайон.

"Але заяви прозвучали. Відверта брехня, яку "поглинає" лише російський глядач. Все це вчергове доводить, що окупанти працюють на аудиторію РФ. Зараз це "Херсон зі світлом", далі буде "Херсон все ще наш", хоча насправді вже буде далеко інша картина реальності", - додав Соболевський.

Нагадаємо, що внаслідок підриву ЛЕП Херсон та близько 10 населених пунктів Херсонської області залишилися без світла та води.

До того ж, росіяни штучно створюють непридатні життя умови в Херсонській області, щоб змусити мешканців виїхати з регіону.

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