Замораживание линии фронта может привести к разделению Херсонской области, - Прокудин

Херсонской области грозит разделение на части с установлением вооруженной границы, подобной Берлинской стене. Это может произойти в случае замораживания текущей линии фронта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал в интервью The Telegraph.
По словам Прокудина, Россия продолжает удерживать примерно 70% области, находящейся на левом берегу реки. Это означает, что Херсонская область окажется фактически разделенной, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, которое заморозит линию фронта.
"Такое замораживание линии фронта приведет к созданию сильно вооруженной границы, подобной той, которая была между Восточной и Западной Германией во время Холодной войны, или линии перемирия в Корее", - рассказал Прокудин.
Он добавил, что это делает удержание плацдармов на противоположном берегу реки сейчас критически важным для обеих сторон, поскольку Трамп настойчиво призывает Украину и Россию сесть за стол переговоров.
Также Прокудин рассказал, что российские войска на юге Украины стремятся захватить плацдармы на реке Днепр, чтобы использовать их как разменную монету в мирных переговорах. Десантные операции на реке резко активизировались после прихода к власти Дональда Трампа в ноябре.
"Сначала они пытались переправиться на лодках через реку, что заканчивалось для них фатально. Сейчас российские войска, используя бронетехнику, приближаются к разрушенным автомобильным и железнодорожным мостам, чтобы перекрыть эти пути, остановить логистику с нашей стороны, а также защитить свои лодки", - отметил глава ОВА.
Он добавил, что россиянам до сих пор не удалось закрепиться, назвав их десантные рейды "миссиями самоубийц".
Напомним, ранее Прокудин заявлял, что линию фронта необходимо подвинуть от Херсона минимум на 20 километров, чтобы остановить "российский дроновый террор", а до тех пор интенсивные обстрелы будут продолжаться.