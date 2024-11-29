RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Херсон и Николаевская область без света: в "Укрэнерго" рассказали, когда планируют заживить

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ на энергосистему Украины на утро остаются обесточенными Херсон, Херсонский район и часть Николаевской области. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы устранить последствия атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

По предварительным прогнозам, до конца текущих суток электроснабжение планируют восстановить для всех абонентов в пострадавших районах.

Удар по энергетике

Утром 28 ноября российские оккупанты совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Было выпущено 91 ракету и 97 дронов, большинство из которых успешно уничтожили Силы противовоздушной обороны.

Воздушные силы сообщили о 12 попаданиях, главным образом в объекты топливно-энергетического сектора. По данным ГСЧС, повреждениям подверглась инфраструктура в Ровенской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Из-за последствий массированной атаки в Украине усилили графики отключений электроэнергии. В частности, Херсон уже вторые сутки находится без света после массированной атаки России на энергетику, поскольку не удалось заживить критическую инфраструктуру.

При этом в Николаевской области произошел обрыв электросети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонНиколаевская областьОтключения света