Hensoldt заберет себе "лишних" работников Bosch: в Германии оборонка поглощает автопром

Новый центр – на территории Bosch

Hensoldt разместит свой новый хаб в пустом здании на территории кампуса Bosch вблизи Штутгарта. Компания сообщила, что площадка будет заниматься разработкой и внедрением в производство программных архитектур для оборонных приложений.

Или будет использовать именно те инженерные компетенции, которыми славится Bosch, крупнейший в мире производитель автокомплектов. Приоритет во время найма Hensoldt будет отдавать специалистам системной инженерии, разработке программного обеспечения и электротехники.

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Не первый раунд сотрудничества

Расширение стало уже очередным шагом в сотрудничестве Hensoldt и Bosch по трудоустройству: в прошлом году оборонная компания уже предложила работу почти 200 сотрудникам Bosch и Continental из Штутгартского региона и других локаций.

Ранее в этом году Hensoldt также договорился о сотрудничестве с производителем автокомплектов Aumovio, чтобы перевести часть инженеров, потерявших места из-за сокращения в исследовательском подразделении компании. Рыночная капитализация Hensoldt в настоящее время составляет 10 миллиардов евро, а сама компания стремительно растет. В 2026 году она планирует нанять около 1600 новых сотрудников, что увеличит ее штат более чем на 16%.