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Хемілтон став співвласником 3-разових переможців Супербоула

Фото: Льюїс Хемілтон запланував переїзд до США? (twitter.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорців

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон вирішив інвестувати в заокеанський спорт, придбавши частку команди Національної футбольної ліги "Денвер Бронкос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Пілот "Мерседеса" приєднався до найбільшої угоди в історії спорту Північної Америки. 37-річний гонщик став співвласником "Бронкос" разом із спадкоємцем рітейл-імперії Walmart Робом Волтоном.

"Ми раді вітати Хемілтона в нашій групі власників. Він справжній чемпіон, який знає, що таке бути лідером команди-переможця", – заявив мільярдер.

Віддавши належне досягненням британського пілота у Формулі-1, Волтон відзначив незламний дух і високі стандарти Хемілтона, що стали надбанням і для нових босів, і для всього "Денвер Бронкос".

Купівля команди НФЛ коштувала інвесторам орієнтовно 4,65 млрд доларів. Частка 7-разового чемпіона світу в "Бронкос" наразі залишається невідомою. Раніше команда належала Пету Боулену, а після його смерті в 2019 році перейшла під опіку Pat Bowlen Trust.

"Денвер Бронкос" засновані в 1960 році. У Національній футбольній лізі колорадці виступають із моменту об'єднання з Американською футбольною лігою у 1970-му. З тих пір "Бронкос" тричі тріумфували в Супербоулі (1997, 1998, 2016).

До слова, пілот "Ред Булла" Ферстаппен переміг на Гран-прі Угорщини після старту 10-м.

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Формула-1Льюис Хэмилтон