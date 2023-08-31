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Хэмилтон выбрал команду на следующий сезон Формулы-1

Фото: Льюис Хэмилтон (крайний справа) продолжит выступления за "Мерседес" (facebook.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заключил новый контракт с немецко-британской конюшней "Мерседес".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт команды.

38-летний пилот решил продолжить сотрудничество с "Мерседесом". Цвета гранда Королевских автогонок британец начал защищать в сезоне-2013.

Хэмилтон подписал договор на 2 сезона. Предыдущий контракт именитого гонщика действовал до конца этого года. Партнером британского пилота в грядущие два сезона останется соотечественник Джордж Расселл.

Трудные переговоры о новом соглашении между Хэмилтоном и "Мерседесом" продолжались с начала 2023-го. Недолгое время слухи связывали британца с сенсационными переговорами о трудоустройстве в "Феррари". За годы выступлений в "Мерседесе" пилот выиграл 6 чемпионских титулов и дважды был вторым.

Льюис Хэмилтон в сезоне-2023

Опытный пилот провел все 13 гонок в этом году. Британец на всех этапах финишировал в зачетной десятке и набрал 156 очков.

Трижды Хэмилтон взошел на подиум гран-при. Он добрался до финиша вторым в Мельбурне, а также завершил третьим гонку в Монреале и Сильверстоуне. На Гран-при Монако пилот "Мерседеса" заработал дополнительный балл за самый быстрый круг в гонке.

В предыдущем сезоне Хэмилтон в общей сложности набрал 240 пунктов и 9 раз побывал на подиуме. Такие выступления, однако, позволили завершить чемпионат только на 6-й строчке в зачете пилотов.

 

 

К слову, ранее Масса начал борьбу за потерянный титул сезона-2008.

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