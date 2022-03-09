Heineken припиняє продажі і виробництво свого пива в Росії

Голландська пивоварна компанія заявила, що припиняє продаж, виробництво і рекламу пива своєї марки Heineken в країні. Heineken став останнім великим брендом, який припинив свою діяльність в Росії.

Heineken також зробить негайні кроки, щоб захистити свої операції в Росії від свого більш широкого бізнесу, і заявила, що більше не буде "приймати будь-яку чисту фінансову вигоду, отриману від наших операцій в Росії". Heineken вже оголосила про плани зупинити все нові інвестиції та експорт в Росію.

Це сталося, коли Mcdonald's і Starbucks заявили, що закривають свої ресторани і кафе в Росії, а Coca-Cola припиняє свою діяльність там у відповідь на вторгнення Росії в Україну. PepsiCo також відкликає деякі продукти з країни.