Хозяйка салона красоты в Изюме "сливала" данные о ВСУ. Выпытывала их у клиентов

"Злоумышленница собирала для ФСБ разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районе деоккупированного Изюма. Больше всего врага интересовали наличие и периодичность движения военных эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой", - говорится в сообщении.

Хозяйка салона красоты в Изюме передавала данные о ВСУ в ФСБ РФ (t.me/SBUkr)

По данным следствия, информатором российских захватчиков оказалась владелица местного салона красоты.

"Для сбора разведданных фигурантка "втемную" использовала своих клиентов, у которых выспрашивала "нужные" сведения во время косметологических услуг и бытовых разговоров", - рассказали в СБУ.

Полученную информацию она передавала в ФСБ через "связную" из страны-агрессора. Ею оказалась ее знакомая, которая после захвата района пошла на сотрудничество с оккупантами и заняла должность в незаконных органах власти, созданных на временно захваченной территории.

Впрочем, после освобождения райцентра коллаборантка сбежала в Белгород, откуда дистанционно привлекла свою подругу к сотрудничеству в пользу российской спецслужбы.

Сотрудники СБУ задержали информаторку агрессора и сообщили ей о подозрении. Задержанная находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Освобождение Изюма Харьковской области

11 сентября 2022 года стало известно, что бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм (Харьковская область) и подняли над зданием горсовета украинские флаги. При этом за время оккупации в Изюме было убито, по меньшей мере, 1000 мирных граждан. Кроме того, около 80% инфраструктуры города разрушено, или существенно повреждено.