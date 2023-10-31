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Хозяйка салона красоты в Изюме "сливала" данные о ВСУ. Выпытывала их у клиентов

Фото: хозяйка салона красоты в Изюме передавала данные о ВСУ в ФСБ РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Ничего неподозревавшие клиенты салона красоты в Изюме оказались "информаторами" российского агента. Будучи хозяйкой салона, предательница "в темную" использовала разговоры с ними, передавая полученную информацию врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленница собирала для ФСБ разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районе деоккупированного Изюма. Больше всего врага интересовали наличие и периодичность движения военных эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой", - говорится в сообщении.

 

Хозяйка салона красоты в Изюме передавала данные о ВСУ в ФСБ РФ (t.me/SBUkr)

По данным следствия, информатором российских захватчиков оказалась владелица местного салона красоты.

"Для сбора разведданных фигурантка "втемную" использовала своих клиентов, у которых выспрашивала "нужные" сведения во время косметологических услуг и бытовых разговоров", - рассказали в СБУ.

Полученную информацию она передавала в ФСБ через "связную" из страны-агрессора. Ею оказалась ее знакомая, которая после захвата района пошла на сотрудничество с оккупантами и заняла должность в незаконных органах власти, созданных на временно захваченной территории.

Впрочем, после освобождения райцентра коллаборантка сбежала в Белгород, откуда дистанционно привлекла свою подругу к сотрудничеству в пользу российской спецслужбы.

Сотрудники СБУ задержали информаторку агрессора и сообщили ей о подозрении. Задержанная находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Освобождение Изюма Харьковской области

11 сентября 2022 года стало известно, что бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм (Харьковская область) и подняли над зданием горсовета украинские флаги. При этом за время оккупации в Изюме было убито, по меньшей мере, 1000 мирных граждан. Кроме того, около 80% инфраструктуры города разрушено, или существенно повреждено.

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