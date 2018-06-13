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Головний тренер збірної Іспанії звільнений за день до старту ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    13.06.2018 - 13:10
Фото: Хулен Лопетегі (rfef.es)
Фото: Хулен Лопетегі (rfef.es)

Іспанській федерації не сподобалися наміри тренера піти в "Реал"

Головний тренер збірної Іспанії Хулен Лопетегі відправлений у відставку за добу до старту чемпіонату світу-2018. Про це на спеціально скликаній прес-конференція заявив глава Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) Луїс Рубіалес.

"Ми були змушені відмовитися від послуг головного тренера. Бажаємо йому всього найкращого і удачі. Всі співробітники збірної Іспанії повинні чітко розуміти, що є загальноприйняті форми поведінки", - заявив Рубіалес.

Президент Королівської федерації футболу повідомив, що хоча тренер мав право на ведення перегорить з "Реалом", вони велися в обхід організації.

"Я не відчуваю себе зрадженим. Ми не можемо залишати це без уваги. Хулен Лопетегі - незаперечний професіонал. Але справи потрібно вести відповідно до правил", - зазначив глава RFEF.

Напередодні "Реал" оголосив, що Хулен Лопетегі очолить команду після закінчення чемпіонату світу-2018. Пізніше RFEF підтвердила цю інформацію і повідомила, що отримає компенсацію за розірвання контракту з 51-річним фахівцем.

Збірна Іспанії зіграє на ЧС-2018 з Португалією, Іраном і Марокко.

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Теги публікації: увольнение, ЧМ-2018, сборная Испании, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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