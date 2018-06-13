Головний тренер збірної Іспанії звільнений за день до старту ЧС-2018

Іспанській федерації не сподобалися наміри тренера піти в "Реал"

Головний тренер збірної Іспанії Хулен Лопетегі відправлений у відставку за добу до старту чемпіонату світу-2018. Про це на спеціально скликаній прес-конференція заявив глава Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) Луїс Рубіалес.

"Ми були змушені відмовитися від послуг головного тренера. Бажаємо йому всього найкращого і удачі. Всі співробітники збірної Іспанії повинні чітко розуміти, що є загальноприйняті форми поведінки", - заявив Рубіалес.

@LuisRubiales: "Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Le deseamos la mayor de las suertes. Lo que consiga la @SeFutbol, tendrá que ver con el trabajo que ha desarrollado" https://t.co/30CN3tBenV — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 13, 2018

Президент Королівської федерації футболу повідомив, що хоча тренер мав право на ведення перегорить з "Реалом", вони велися в обхід організації.

"Я не відчуваю себе зрадженим. Ми не можемо залишати це без уваги. Хулен Лопетегі - незаперечний професіонал. Але справи потрібно вести відповідно до правил", - зазначив глава RFEF.

@LuisRubiales: "No me siento traicionado. Lopetegui, mientras ha estado con nosotros, ha hecho un trabajo impecable. Otro coa es cómo se ha hecho esto, sin conocimiento de la @rfef" https://t.co/Jyxqb81K23 — RFEF (@rfef) June 13, 2018

Напередодні "Реал" оголосив, що Хулен Лопетегі очолить команду після закінчення чемпіонату світу-2018. Пізніше RFEF підтвердила цю інформацію і повідомила, що отримає компенсацію за розірвання контракту з 51-річним фахівцем.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT Julen Lopeteguihttps://t.co/w4cZn0ctbJ pic.twitter.com/jhbRGEFy3x — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 12, 2018

Збірна Іспанії зіграє на ЧС-2018 з Португалією, Іраном і Марокко.