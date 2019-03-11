Хавбек "Шахтаря" Коваленко став кращим футболістом 21 туру УПЛ

У матчі з львівськими "Карпатами" він оформив дубль

Полузащитника донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко назван лучшим игроком 21 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Коваленко в матче со львовскими "Карпатами" оформил дубль. Эти голы стали для игрока 15 и 16 в карьере в рамках УПЛ. Донецкая команда разгромила "львов" со счетом 5:0.

В голосовании он значительно опередил конкурентов - динамовца Дениса Гармаша и своего одноклубника Исмаили, отмечается в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе состоялось жеребьевка второго этапа соревнований чемпионата украинской Премьер-лиги сезона 2018/19 годов.