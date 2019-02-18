Хавбек "Олімпіакоса" ризикує пропустити матч-відповідь з "Динамо"

У гравця підозра на розрив хрестоподібних зв'язок

Полузащитник "Олимпиакоса" Лазарос Христодулопулос рискует пропустить ответную игру 1/16 финала Лиги Европы против киевского "Динамо" в Лиге Европы. Об этом сообщает Sport24.gr.

Хавбек получил повреждение колена в матче 21 тура чемпионата Греции против АЕКа (4:1). Игрока поменяли после перерыва и он может пропустить не только поединок с "Динамо", но и выбыть на длительный срок, у него есть подозрения на разрыв крестообразных связок.

Сегодня футболист пройдет МРТ, после которого врачи установят точный диагноз.

Издание сообщает, что предпосылки не являются позитивными и Лазарос скорее всего в нынешнем сезоне больше на поле не выйдет.

В первом матче с "Динамо" полузащитник отыграл лишь 10 минут, выйдя на замену в концовке встречи.

Ответная игра состоится 21 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский", первый матч закончился со счетом 2:2.