Хасида, мобилизованного по дороге из Рош га-Шана, назначили врачом

Мобилизированный хасид, несколько недель боявшийся попасть в район боевых действий возле Харькова, будет служить в Одессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Йонатан Карлинский будет служить военным врачом в Одессе. 49-летний хасид был мобилизован в ВСУ, когда он возвращался из Рош га-Шана в Израиль.
Медицинское учреждение, где он будет работать, расположено недалеко от местной еврейской общины. Этому поспособствовал главный раввин юга Украины Авраам Вольф. Он побеседовал с украинскими должностными лицами, и они назначили хасида на службу в Одессу.
На месте службы мужчину обеспечат кошерной пищей, соответствующей правилам иудаизма. Также он будет иметь доступ к синагоге.
До этого мужчина несколько недель опасался, что его могут направить в район боевых действий возле Харькова.
В ГНСУ объяснили, что, кроме израильского, у мужчины есть и украинское гражданство.
Напомним,49-летний гражданин Израиля приехал в Умань на Рош га-Шана , а обратно так и не вернулся.
На границе с Румынией он был задержан, а позже мобилизован.