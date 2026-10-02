RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Хартия" показала САУ Dita в бою: что известно о бронированной артустановке

17:21 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: "Хартия" показала САУ Dita в бою (t.me/mvs_ukraine)

Украинские военные из бригады "Хартия" показали, как применяются в боевых условиях САУ Dita в сочетании с разведывательными и ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Артиллеристы бригады "Хартия" работают на 155-мм САУ Dita. Во взаимодействии с экипажами разведывательных и ударных БПЛА они уничтожают цели противника, сдерживают его продвижение и прикрывают пехоту", - отметили в МВД.

Как сообщалось ранее, украинские пограничники получили 155-мм самоходную артиллерийскую установку Dita от Чехии в начале 2025 года.

Что известно о чешской САУ

Чешская артиллерийская установка Dita – это самоходная гаубица, являющаяся разработкой компании Excalibur Army. Эта артсистема калибра 155 мм построена на шасси полноприводного грузового автомобиля Tatra T815-7 с колесной формулой 8×8.

САУ Dita способна вести огонь на расстоянии до 39 км и имеет скорострельность до 6 выстрелов в минуту. Ее уникальная особенность – дистанционное управление всеми боевыми процессами из бронированной кабины экипажа или даже удаленно с помощью планшета.

Благодаря этому экипаж сводится к двум человекам, что минимизирует риски для военных во время боевых действий. Система оснащена современными цифровыми средствами связи и навигации, что позволяет интегрировать ее в сети управления огнем НАТО.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в Украине в рамках оборонного кластера Brave1 объявили грантовый конкурс на разработку роботов-гуманоидов для сил обороны. Боевые работы должны свести к минимуму риски для украинских военных во время выполнения боевых задач и ротации на передовой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство внутренних дел УкраиныВооруженные силы УкраиныВторжение России в Украину