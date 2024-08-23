Харрис пообещала решительно поддерживать Украину и НАТО в случае избрания президентом США

В последний день национального съезда Демократической партии, после официального согласия баллотироваться в президенты, Харрис в своей речи решительно выступила в защиту Украины и НАТО, раскритиковав прошлые комментарии кандидата от республиканцев Дональда Трампа относительно войны в Украине.

"Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - заявила она.

Харрис добавила, что за пять дней до полномасштабной войны она предупреждала президента Владимира Зеленского о вторжении России в Украину. Кроме того, она отметила, что помогла возглавить дипломатический ответ США, объединив "более 50 стран".