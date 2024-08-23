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Харрис пообещала решительно поддерживать Украину и НАТО в случае избрания президентом США

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США Камала Харрис пообещала, что в случае своей победы на выборах президента продолжит оказывать поддержку Украине и НАТО.

Передает РБК-Украина со ссылкой Associated Press.

В последний день национального съезда Демократической партии, после официального согласия баллотироваться в президенты, Харрис в своей речи решительно выступила в защиту Украины и НАТО, раскритиковав прошлые комментарии кандидата от республиканцев Дональда Трампа относительно войны в Украине.

"Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - заявила она.

Харрис добавила, что за пять дней до полномасштабной войны она предупреждала президента Владимира Зеленского о вторжении России в Украину. Кроме того, она отметила, что помогла возглавить дипломатический ответ США, объединив "более 50 стран".

Выборы в США

Выборы президента Америки в этом году ожидаются 5 ноября. Новоизбранные президент и вице-президент, которых выберет американский народ, вступят в свои должности 20 января 2025 года после инаугурации.

Отметим, что Харрис и Трамп, скорее всего, проведут два раунда дебатов. Первый ожидается уже в следующем месяце, 10 сентября на канале ABC News.

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Соединенные Штаты Америки