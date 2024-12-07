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Харлан удивила результатом, выступив впервые после триумфа на Олимпиаде

Фото: Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан вернулась к соревнованиям. Украинка выступила на этапе Гран-при во французском Орлеане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Самая титулованная украинская олимпийка начала турнир с победы. Хотя в противостоянии с итальянкой Алесией Ди Карло в первом круге ей было нелегко – 15:14.

Следующей соперницей стала Юлия Цеслар из Польши. Уступая в противостоянии со счетом - 11:13, украинская саблистка совершила рывок и вырваться вперед - 14:13. Но получить решающее победное очко Харлан не смогла. Наоборот, пропустив две атаки соперницы, она уступила (14:15) и завершила выступления уже во втором круге.

Для украинки это были первые соревнования после Олимпийских игр-2024, где она завоевала индивидуальную "бронзу" и "золото" в командных соревнованиях. Отметим, что в прошлом году Харлан на Гран-при в Орлеане была второй. В финале она проиграла француженке Манон Апити-Брюне, впоследствии ставшей олимпийской чемпионкой.

Ранее сообщили, что Костюк и муж Свитолиной сыграют выставочные матчи во Франции.

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Ольга ХарланОлимпиада 2024