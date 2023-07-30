Харлан вывела Украину в полуфинал ЧМ по фехтованию, но сборная уступила

Сегодня, 30 июля, в итальянском Милане прошел четвертьфинальный поединок чемпионата мира по фехтованию. Украинскую сборную представляли Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова.

Украинки соревновались с командой из США. В первой половине наши спортсменки уступили, но сделали камбэк и вырвали победу со счетом 45:44. "Чемпионский" укол сделала Ольга Харлан.

В полуфинале наши спортсменки сошлись с первым номером мирового рейтинга, чемпионками Европейских игр-2023 представительницами Франции. Украинки уступили со счетом 32:45.

Теперь наши саблистки будут соперничать за бронзу чемпионата мира. Спортсменок ждет встреча с саблистками Южной Кореи.

Скандал с Харлан

Напомним, 27 июля на чемпионате мира по фехтованию вспыхнул скандал из-за дисквалификации украинской спортсменки Ольга Харлан. Она отказалась пожать руку российской спортсменке, которую победила.

Россиянка почти час оставалась на манеже и потребовала наказать Харлан. В результате украинку дисквалифицировали.

Международный олимпийский комитет вмешался в ситуацию и предоставил украинке квалификацию на Олимпийские игры 2024. Международная федерация фехтования (FIE) также объяснила, что не отменила, а лишь приостановила дисквалификацию Харлан.

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