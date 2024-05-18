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Харлан завоевала "серебро" на Кубке мира

Фото: украинская спортсменка Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В болгарском Пловдиве в эти выходные проходит завершающий перед Олимпийскими играми этап Кубка мира по фехтованию на саблях. "Серебро" в индивидуальных соревнованиях саблисток завоевала украинка Ольга Харлан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

Украинская олимпийская чемпионка начала выступление в основной сетке соревнований по победе над "нейтральной" спортсменкой из страны-агрессорки Анной Смирновой (15:8). Харлан принципиально не пожала руку сопернице как на прошлогоднем чемпионате мира, так и сейчас.

После этого украинка уверенно возобладала еще над тремя соперницами - итальянками Элоизой Пассаро (15:7) и Росселлой Грегорио (15:5), а также американкой Элизабет Тартаковский (15:8).

В полуфинале Харлан в напряженном противостоянии победила двукратную чемпионку мира (2022, 2023) из Японии Мисаки Эмурой (15:13). Однако в финале уступила первый номер мирового рейтинга FIE француженке Сари Бальзер (8:15).

"Отметим, что очередная медаль Кубка мира стала 33-й в карьере Ольги Харлан. Уже завтра наша титулованная саблистка сразится за награды командных соревнований", - сообщили в НОК.

Дисквалификация Харлан

Напомним, в прошлом году украинка на старте первенства планеты уверенно одолела россиянку Смирнову. Однако после поединка она отказалась от традиционного ритуала - рукопожатия.

После этого "нейтральная" спортсменка осталась и потребовала дисквалифицировать Харлан. Судьи ее протест отклонили, так что опытная украинка прошла в следующий раунд. Однако организаторы соревнований все же дисквалифицировали Харлан за неуважение к оппонентке из РФ.

Судьбу украинки в октябре прошлого года решила Международная федерация фехтования.

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Ольга ХарланСпортзал