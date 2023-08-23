Харькову – 369. Как выглядит и чем живет город, где не утихали обстрелы

23 августа в Харькове отмечают День города. Второй год подряд праздник омрачает война, однако несокрушимый город продолжает жить и развиваться даже под постоянной угрозой ракетных атак оккупантов.

Подробнее о том, как Харьков восстанавливается от ударов врага – в материале РБК-Украина .

День города-героя

В этом году харьковчане отмечают 369-й день рождения родного города. Он приходится на 23 августа, как и День освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.

Сейчас город тоже страдает от оккупантов, но на этот раз от российских. С начала полномасштабной войны Харьков стал одной из главных целей агрессора.

Вражеские войска не смогли захватить его, поэтому перешли к тактике постоянных обстрелов, уничтожая исторические, культурные памятники и жилые дома.

Чтобы отметить подвиг, героизм, стойкость города и его жителей во время полномасштабного вторжения РФ, 6 марта 2022 президент Владимир Зеленский присвоил Харькову почетное отличие "Город-герой Украины".

Фото: последствия обстрелов центра Харькова (facebook.com/Ua.Kharkiv.City)

Жизнь во время войны. Что происходит в Харькове и как выглядит город

С началом полномасштабной российской агрессии численность населения Харькова с более чем 1,4 млн сократилась до 300-400 тысяч. Однако во второй половине 2022 люди начали возвращаться, а по состоянию на июнь 2023 количество жителей города глава Харьковской ОВА Олег Синегубов оценил в 1,2-1,3 млн человек.

Как и в других городах Украины, во время военного положения в Харькове действует комендантский час. Передвигаться по городу нельзя с 23:00 до 05:00. Отметим, что по случаю праздников 23-24 августа комендантский час не будут продлевать, хотя в прошлом году он длился сутки.

Благодаря успешным действиям ВСУ интенсивность обстрелов города снизилась, но харьковчане остаются в зоне повышенной опасности, ведь ракеты С-300 из соседнего российского Белгорода преодолевают расстояние до Харькова в считанные минуты.

Харьковщина входит в пятерку областей Украины, где чаще всего звучала воздушная тревога. Так, за 500 дней войны опасность обстрелов объявляли 2334 раза, общая продолжительность тревоги составила 80 дней 4 часа 38 минут.

Жилые дома

В общей сложности по Харькову насчитывается более 5 тысяч поврежденных домов, из них 500 не подлежат восстановлению. 150 тысяч человек остались без домов.

Однако городские власти начали постепенный ремонт поврежденных обстрелами многоэтажек. По словам мэра Игоря Терехова, процесс восстановления займет до трех лет при наличии финансирования.

Фото: разрушенный дом на Северной Салтовке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Один из наиболее пострадавших районов Харькова – Северная Салтовка. Здесь проживало до 300 тысяч человек до войны, но после вторжения окупантов было разрушено или повреждено около 70% зданий района.

Многие постройки непригодны для проживания и в будущем будут снесены. У местных властей есть планы перестройки микрорайона.

Через полтора года войны на Салтовку все же возвращается жизнь. Спасатели разбирают завалы, чтобы подготовить дома к ремонту. Коммунальщики запустили лифты в некоторых многоэтажках.

Фото: разбор завалов в Северной Салтовке (kh.dsns.gov.ua)

Центр и исторические памятки

Самая большая площадь Украины – площадь Свободы – расположена в Харькове. Во время ракетной атаки "Калибром" 1 марта 2022 на площади был разрушен Дом Советов, где размещалась Харьковская ОГА. Тогда погибли 29 человек. После этого последовало еще более 10 ударов вблизи здания.

Как рассказал руководитель Харьковской военной администрации Олег Синегубов, здание Дома Советов не подлежит восстановлению. Было принято решение о его временной консервации. Фасад может быть сохранен из-за исторической ценности, но внутри нужно возводить совершенно новое здание.

Фото: разрушения в ДомеСоветов, где размещалась Харьковская ОГА (Getty Images)

Во время войны частично или полностью разрушены многие исторические памятки города XIX - начала XX века.

Среди них Дворец труда на площади Конституции, доходный дом Масловского на улице Свободы рядом с облсоветом, дом купца Адама Пиотровского, дом архитектора Тона на улице Полтавский шлях и усадьба Павлова, спроектированная Тоном, здание судебных учреждений (Апелляционный суд).

Фото: поврежденные исторические здания Харькова (hero.kharkiv.ua)

Университеты и школы

Учебные заведения "студенческой столицы" Украины неоднократно страдали от обстрелов за полтора года войны.

Под удар попали ХНУ им. Каразина, ХНУВС им. Кожедуба, ХНУСА, Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского "ХАИ", Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, ННЦ ХФТИ.

Фото: университет Бекетова после удара (hero.kharkiv.ua)

В июле 2022 оккупанты ударили по зданию Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова. Выбило окна в самом вузе и в домах напротив, перед входом в учебное заведение осталась глубокая воронка, был поврежден памятник ученому.

5 февраля 2023 ракета попала в центральный корпус вуза и разрушила два этажа. Сейчас ведутся работы по восстановлению здания.

Фото: восстановление корпуса Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова (facebook.com/Ua.Kharkiv.City)

Школы Харькова также были повреждены ракетными атаками россиян. По сообщению горсовета, пострадало 117 из 210 заведений среднего образования города.

История специализированной школы №134 стала знаковой в обороне города в первые дни российского вторжения. Оккупанты хотели сделать из нее форпост, но она оказалась для них смертельной ловушкой. В результате боевого столкновения здание школы превратилось в руины.

Фото: специализированная школа №134 Харькова (Getty Images)

За прошлый год в Харькове удалось восстановить более 30 школ. Однако дети еще не смогут вернуться за парты из-за опасности обстрелов.

Формат обучения будет дистанционным, или рассматривается возможность смешанного обучения, но только при наличии обустроенных по нормам укрытий. Для учащихся младших классов уроки должны организовать в метро.

Транспорт и укрытие

Метрополитен в первые дни войны стал вторым "домом" для многих харьковчан из-за обстрелов. Движение поездов было отменено, но уже через три месяца транспорт возобновил работу.

В настоящее время метро также продолжает выполнять функцию укрытия. А на Новый год в подземке устанавливали главную елку города.

Фото: метро Харькова в первые дни войны стало бомбоубежищем(Getty Images)

Проезд в городском транспорте Харькова остается бесплатным уже второй год. Это касается коммунальных трамваев, троллейбусов, метро и автобусов.

На остановках общественного транспорта обустроили бетонные мобильные укрытия.

Фото: мобильное укрытие в Харькове (Getty Images)

Бизнес и развлечения

По состоянию на июль 2023 в Харькове работало 14 гипермаркетов, 194 супермаркета, 37 торговых центров. Продолжается постепенное восстановление разрушенных объектов рыночной торговли. Такие данные приводило местное издание "Слободской край".

Крупнейший рынок Украины "Барабашово" в Харькове обстреливали несколько раз. На территории произошел пожар, уничтоживший его значительную часть. Городские власти планируют перестройку этого района.

Фото: пожар на "Барабашово" (Getty Images)

На месте разрушений собираются построить научно-технический комплекс, рядом будут жилые кварталы, торговый комплекс, зоны отдыха, а также общественные просторы. В то же время, в горсовете отметили, что после перестройки "Барабашово" рабочие места сохранятся, но они будут качественно иного уровня.

С начала полномасштабной российской агрессии под обстрелы попадала территория и аттракционы Центрального парка Харькова, который носил имя Максима Горького до 13 мая 2023. Сейчас популярный парк продолжает работать.

Фото: Центральный парк Харькова работает (find-way.com.ua)

Также для посетителей снова открылись Харьковский зоопарк и Fantasy Park с фэнтезийными скульптурами. Эти два места отдыха успели проработать всего несколько месяцев до начала полномасштабной войны.

В прошлом году российские оккупанты разрушили "Фельдман Экопарк" на выезде из Харькова. Часть животных удалось вывезти, однако парк был сильно поврежден. Сейчас его уже отстраивают.

Энергетики подключили электрооборудование экопарка к сети. Работники планируют возвращение животных. В ближайшей перспективе хотят провести реконструкцию и отремонтировать здания, где жили шимпанзе и лемуры.