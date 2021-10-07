Харківську область зобов'язали посилити карантин

Харківську область поки не будуть переводити у "червону" зону карантину. Водночас Харківська обласна державна адміністрація зобов'язана посилити карантинні обмеження в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів .

Як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, на початку тижня ситуація з коронавірусом у Харківській області погіршувалася, але владі вдалося стабілізувати ситуації, тому зараз немає підстав для переведення регіону в "червону" зону. Оскільки ситуація напружена, то керівництво області зобов'язали самостійно посилити карантин.

"Критичного навантаження на систему охорони здоров’я в області немає. Але потрібно посилити додатковий нагляд за збільшенням кількість захворювань", - наголосив міністр.

Що доручили Харківській ОДА: