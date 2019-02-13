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У Харківській області завершили підготовку до матчу 1/16 Ліги Європи

Новини » Спорт    13.02.2019 - 13:28
У Харківській області завершили підготовку до матчу 1/16 Ліги Європи
Ілюстративне фото (facebook.com fcshakhtar)

Український "Шахтар" та німецький "Айнтрахт" зійдуться на полі стадіону "Металіст" 14 лютого

У Харківській області завершили підготовку до матчу 1/16 Ліги Європи. Про це повідомив заступник голови ХОДА Анатолій Бабічев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації.

"Стадіон готовий, інфраструктурні та транспортні об’єкти готові. Усі питання відпрацьовані та знаходяться на постійному контролі. Харківщина готова", - повідомив заступник голови ХОДА Анатолій Бабічев.

Він нагадав, що керівництво області та особисто голова облдержадміністрації Юлія Світлична провели значну роботу для повернення у наш регіон великого футболу.

"Закликаю всіх до дійсно спортивної поведінки. Пам’ятайте: репутація стадіону та можливість проведення наступних матчів європейських кубків - і у ваших руках також", - наголосив Бабічев, звертаючись до вболівальників.

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