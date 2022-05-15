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Відновлював сполучення між "ДНР" й Росією: посадовцю УЗ повідомлено про підозру

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Неділя 15 травня 2022 13:46
Відновлював сполучення між "ДНР" й Росією: посадовцю УЗ повідомлено про підозру Фото: Офіс генерального прокурора (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру посадовцю “Укрзалізниці”. Чоловік допомагав відновити сполучення між тимчасово окупованими територіями Донецької області та Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, у березні 2022 року начальник станції "Південнодонбаська" структурного підрозділу "Станція Волноваха" регіональної філії "Донецька залізниця" АТ "Укрзалізниця" перейшов на бік держави-агресора. Погодившись на пропозицію окупаційної влади РФ, він обійняв аналогічну посаду у структурі псевдоміністерства транспорту "ДНР", - пише пресслужба.

Перебуваючи на "посаді" підозрюваний активно допомагав окупантам проводити підривну діяльність проти України. Він контролював проведення ремонтних робіт на території станції, яка була пошкоджена внаслідок бойових дій. Робив він це з метою прискорення відновлення сполучення між тимчасово окупованою територією Донецької області та Росією.

"Такі дії направлені на подальше переправлення військової техніки і особового складу ворожої армії для проведення наступальних дій проти Збройних Сил України", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 14 травня, підозру у держзраді було оголошено заступнику начальника Куп'янського районного відділу поліції. Жінка добровільно співпрацювала з окупантами.

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