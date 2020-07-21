У Запорізькій області чоловік з гранатою погрожував перекрити дорогу

Фото: поліція затримала хулігана (РБК-Україна)

За даними поліції, чоловік раніше служив в АТО

У Василівці Запорізької області п'яний чоловік з гранатою погрожував перекрити дорогу. Його затримали після того, як він зайшов до магазина.

Про це йдеться в повідомленні поліції Запорізької області.

Повідомляється, що вчора ввечері до місцевого відділення поліції надійшов дзвінок від місцевого жителя. Він заявив, що у нього є вибуховий пристрій, і він має намір перекрити дорогу.

"Кількома хвилинами пізніше до чергової частини надійшло ще одне повідомлення про те, що в продуктовий магазин, розташований на бульварі Центральному в місті Василівка, зайшов озброєний громадянин з предметом, схожим на гранату", - йдеться в повідомленні.

Озброєного хулігана затримали, а фахівці-вибухотехніки вилучили у нього гранату Ф-1.

"Підозрюваним виявився раніше судимий за корисливі злочини місцевий мешканець 1968 року народження, який до того ж, згідно висновку медичного огляду, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зловмисник в минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що боєприпаси він привіз із зони проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальну справу за статтями "хуліганство" і "незаконне поводження з боєприпасами". Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Фото: вилучена граната (zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві біля станції метро "Мінська" стався вибух, за уточненими даними, піротехніки провели контрольований вибух підозрілого предмету.