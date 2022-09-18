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У Харківській області ЗСУ захопили найсучасніший танк росіян (фото)

Ілюстративне фото: у Харківській області ЗСУ захопили найсучасніший танк росіян (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У ході контрнаступу у Харківській області бійці Збройних сил України захопили найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал українського танкіста Shawshank Redemption.

Танк потрапив у розпорядження українських військових без видимих пошкоджень. При цьому він був оснащений комплексом засобів зниження помітності "Накидка", який являє собою набір чохлів з радіопоглинального матеріалу і секцій для покриття бойової машини.

Зазначимо, що першу партію Т-90М "Прорив" було передано російській армії лише у 2020 році. Він є модернізованою версією танка Т-90.

Вперше про використання таких машин на фронті у Харківській області стало відомо у квітні.

Танк Т-90М, захоплений ЗСУ (YouTube-канал Shawshank Redemption)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові під час деокупації Ізюма знищили два російські танки .

Також ми писали, що Генштаб ЗСУ показав трофейну техніку, яку ЗСУ захопили під час наступу в Харківській області .

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Збройні сили УкраїниХарківВійна Росії проти України