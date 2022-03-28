У Харківській області ЗСУ звільнили від окупантів 3 населених пункти, - ОВА

Українські військові повернули під контроль 3 населених пункти у Харківській області. Проте російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Зазначається, що за останні дні вдалося звільнити та "зачистити" від окупантів Малу Рогань, Вільхівку та Гусарівку. Запеклі бої з окупантами тривають в Ізюмі.

За минулу добу російська армія завдала близько 59 артилерійських та мінометних обстрілів. Найбільше в районах Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуєва, Дергачів.

Також ворожі сили здійснили близько 180 обстрілів з РСЗВ, у тому числі з системи "Смерч", та застосували касетні боєприпаси, що заборонені міжнародними договорами.