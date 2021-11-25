У Харківській області водолази виловили реактивний снаряд із дна озера

У селі Задонецьке Чугуївського району Харківської області водолази-сапери вилучили з дна Білого озера реактивний снаряд. Про незвичайну знахідку повідомили місцеві жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України .

Як стало відомо, під час риболовлі на Білому озері, місцевими жителями на дні був виявлений підозрілий предмет. Запідозривши, що він може бути вибухонебезпечним, громадяни вирішили викликати фахівців.

"За викликом було направлено відділення підводного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Під час обстеження дна водойми сапери-водолази вилучили реактивний снаряд WK Flat калібром 320 мм", - йдеться в повідомленні відомства.

Після вилучення вибухонебезпечний предмет відправили на спеціальний майданчик, де його й знищили.