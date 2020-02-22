У Харківській області потонули двоє рибалок

У Харківській області в суботу, 22 лютого, рятувальники дістали з води тіла двох загиблих рибалок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) області.

Повідомляється, що один випадок стався на ставку Прудянка. 80-річний чоловік вийшов рибалити на занадто тонкий лід, провалився і потонув. Другий випадок стався на Печенізькому водосховищі поблизу села Мартове - там загинув 58-річний чоловік.

Напомнмі, в Харківській області сьогодні, 18 лютого, п'ятеро рибалок провалилися під лід, один з них загинув. О 12:15 в службу порятунку надійшло повідомлення про те, що під лід провалилися двоє рибалок. Пригода сталася на водоймі "Перемога" міста Богодухів Харківської області на відстані близько 300 метрів від берега.

У місті Лозова Харківської області під лід провалилися троє дітей. В результаті події двоє дітей загинули. Одну дитину врятували місцеві жителі. Дитину з переохолодженням в стані середньої важкості госпіталізовано до лікарні.