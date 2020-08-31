ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Харківській області посилили заходи безпеки після сутичок біля поселення ромів

Село Андріївка, Понеділок 31 серпня 2020 13:29
У Харківській області посилили заходи безпеки після сутичок біля поселення ромів
Фото: поліцейський (npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 31 серпня, в селі Андріївка Харківської області, де сталися сутички під час акції біля поселення ромів, поліція посилила охорону. Таке рішення керівництво ГУНП прийняло задля неопущення загострення конфлікту між громадами.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Таким чином, правоохоронці цілодобово протягом місяця слідкуватимуть за публічним порядком в селі.

Нагадаємо, у селі Андріївка 29 серпня сталися сутички під час акції біля поселення ромів. Близько 500 людей зібралися на акцію, щоб висловити невдоволення їх діями.

Тоді на місце сутичок прибули близько 80 працівників поліції та бійців підрозділів особливого призначення. В результаті зіткнень ніхто не постраждав, затриманих також немає.

Також РБК-Україна писало, що 28 серпня в Умані сталися сутички між місцевими жителями та хасидами-паломниками, які намагалися потрапити в місто для святкування юдейського нового року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Харків
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся