У Харківській області знищено танковий полк окупантів: ворог зазнав значних втрат

У Харківській області українська артилерія завдала вогню по батальйонній тактичній групі 59 батальйону Росії. Зазначається, що російські окупанти зазнали серйозних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Повідомляється, що російські загарбники втратили як і техніку, так і військових. Точну кількість втрат російської армії не назвали.
"У Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значних втрат у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області окупанти створили фільтраційний табір людей, які хочуть покинути Маріуполь.
Також ми писали, що у Харкові окупанти обстріляли людей в черзі за гумдопомогою, є поранені.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні