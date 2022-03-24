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У Харківській області знищено танковий полк окупантів: ворог зазнав значних втрат

Військові знищили танковий полк окупантів (t.me.babel)
Автор: Тетяна Самарук

У Харківській області українська артилерія завдала вогню по батальйонній тактичній групі 59 батальйону Росії. Зазначається, що російські окупанти зазнали серйозних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що російські загарбники втратили як і техніку, так і військових. Точну кількість втрат російської армії не назвали.

"У Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значних втрат у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області окупанти створили фільтраційний табір людей, які хочуть покинути Маріуполь.

Також ми писали, що у Харкові окупанти обстріляли людей в черзі за гумдопомогою, є поранені.

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