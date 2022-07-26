У Харківській області знищено російський склад боєприпасів з особовим складом

На Харківському напрямку знищено польовий склад боєприпасів та особовий склад російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратегічне командування ЗСУ.
"На Харківському напрямку знищено черговий польовий склад БК і особовий склад. Інформація буде поступово оновлюватись. Поки що чудове відео детонації", - прокоментували в командувнні.
Нагадаємо, днями ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці Луганської області.
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