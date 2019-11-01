В Харківській області повідомили про підозру чиновнику, який пропонував хабар детективу НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру директору державного підприємства в Харківській області, якого напередодні затримали під час надання 100 тисяч доларів хабара детективу НАБУ. Про це повідомляє прес-служба антикорупційного відомства.

Повідомляється, що дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 369 КК України. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За даними антикорупційного відомства, неправомірну вигоду чиновник пропонував за вирішення питання про закриття кримінального провадження. Виробництво було пов'язано з протиправним відчуженням неврахованого держмайна у вигляді деревини, а також продажем лісоматеріалів за зниженими цінами.

Нагадаємо, 30 жовтня чиновника затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Також РБК-Україна повідомляло, що співробітники СБУ затримали посадовця Фонду держмайна за вимагання 30 тис. доларів неправомірної вигоди. Під час обшуку за місцем роботи чиновника правоохоронці виявили та вилучили понад 500 тис. доларів.