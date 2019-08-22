У Харківській області збили депутата, поки він міняв колесо

В Харківській області депутата обласної ради збив автомобіль, поки той мене колесо на власному авто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Харківській області.

Повідомляється, що ДТП сталося пізно ввечері 21 серпня в селі Волохів Яр Чугуївського району.

"54-річний водій припаркувався на узбіччі траси Київ-Харків-Довжанський, щоб замінити колесо. У цей момент його збив Chevrolet Lacetti. Потерпілий сам звернувся в лікарню. Медики діагностували у нього перелом щиколотки і після огляду відпустили чоловіка додому", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом поліція зареєструвала заяву про ДТП і проводить перевірку.

Як повідомляє NewsRoom, постраждалим виявився депутат Харківської обласної ради Армаїса Оганесяна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі Києва 19 серпня позашляховик влетів у натовп людей, після зіткнення з іншим автомобілем. В результаті ДТП травми отримали 6 осіб.

Також повідомлялося, що в Черкаській області сталося ДТП за участю автобуса і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули 3 людини, ще 9 людей отримали травми.