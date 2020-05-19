СБУ викрила корупційну схему в Івано-Франківську

Фото: Служба безпеки України (РБК-Україна)

Зловмисники встигли незаконно заробити більш як 3 мільйони гривень

Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану посадовими особами Галицької митниці в Івано-Франківську. За даним фактом відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За версією слідства, працівники митниці систематично вимагали та отримували гроші від представників компаній імпортерів та експортерів. За винагороду вони гарантували не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення і не затягувати митні операції.

"Чиновники залучили до операції в якості посередників митних брокерів. Митні інспектори отримували неправомірну вигоду з кожної фури, яку оформляли в їх зоні відповідальності. У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність чотирьох інспекторів митниці. Вони здійснили понад 3 тисяч операцій з митного оформлення вантажів та транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

За попередніми підрахунками, зловмисники встигли незаконно заробити більш як 3 мільйони гривень.

У ході обшуків за місцем роботи та проживання посадових осіб митниці вилучено документацію, яка доводить проведення угод, а також понад 27 тисяч доларів та майже 3 тисячі євро.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Затриманим готується повідомлення про підозру.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала прикордонників, які збирали "данину" за перетин кордону. За 2 тисячі гривень прикордонники обіцяли не створювати перешкод у виїзді за кордон.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області силовики викрили прикордонника на збуті наркотиків. Прикордоннику загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Автор: Максим Зайченко