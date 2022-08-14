У Харківській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Вночі 14 серпня в Харківській області під час повітряної тривоги була чутна серія вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
На даний момент місцева влада ніяк не коментує подію. Повітряна тривога в регіоні була оголошена з 01:05 до 01:24. У разі оголошення повторних тривог жителів просять пройти в укриття.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харків. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.
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