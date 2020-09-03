ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Харківській області сталася стрілянина за участі співробітника СБУ

Харківська область, Четвер 03 вересня 2020 19:23
У Харківській області сталася стрілянина за участі співробітника СБУ
Фото: посвідчення співробітника СБУ (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці почали розслідування щодо співробітника Служби безпеки України. Спецслужбовця підозрюють у стрілянині з пістолету для відстрілу гумових куль у 30-річного чоловіка.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Попередньо встановлено, що нетверезий старший консультант-експерт СБУ вранці 2 вересня, перебуваючи у розважальному закладі, декілька разів вистрілив з пістолета "ПМ-Т". В результаті інциденту 30-річний чоловік отримав поранення.

Персонал закладу викликав поліцію, яка передала справу ДБР. У приміщенні розважального закладу правоохоронці вилучили пістолет "ПМ-Т", два магазини, 13 набоїв з гумовою кулею та три гільзи від патрону.

Фото: на місці стрілянини (dbr.gov.ua)

Правоохоронці почали розслідування за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї. Винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, вчора у кафе під Києвом сталася стрілянина, в результаті якої постраждали троє чоловіків.

Поліція вже встановила понад 20 причетних до стрілянини під Києвом, серед підозрюваних громадянин Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ХарківСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся