Під Києвом сталася стрілянина в кафе, є поранені

Ілюстративне фото: пістолет в руках (РБК-Україна)

Поранені троє людей

В Київській області сталася стрілянина в кафе у місті Українка. Про стрільбу на території кафе правоохоронцям повідомив очевидець.

Про це повідомили прес-службі поліції Київської області.

Група невідомих осіб приїхала на автівках зі столиці та влаштувала стрілянину. На місці події працівники кав’ярні прибрали речові докази, зокрема зібрали гільзи.

Після інциденту до лікарні звернулось троє потерпілих чоловіків з пораненнями. Один з них потім втік.

"Особи отримали поранення з травматичної зброї , але надавати пояснення поліцейським вони відмовились", - говориться в повідомленні поліції.

За даним фактом слідчі поліціі за процесуальним керівництвом прокуратури області відкрили два кримінальних провадження за ч.4 ст . 296 (Хуліганство ) та за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України .

Поліцейські провели обшуки для отримання відеозаписів з кав’ярні. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до стрілянини.

Нагадаємо, поблизу Люботина сталася стрілянина під час нападу на автобус з людьми, у МВС її назвали конфліктом між прихильниками двох політичних сил.

Раніше в Одесі співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який підшукував кілера для вбивства підприємця.