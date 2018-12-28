У Харківській області поліція завадила зібранню кримінальних авторитетів, є затримані

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисники мали спланувати майбутню злочинну діяльність на території Харківської області

У Харківській області правоохоронці завадили зібранню кримінальних авторитетів, затримано 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області Олега Беха у Facebook.

Як зазначається, зловмисники мали спланувати майбутню злочинну діяльність на території Харківської області.

"Харківські оперативники завадили зібранню кримінальних авторитетів. До поліції надійшла інформація, що лідери бандитських угруповань мали намір пом’янути "злодія в законі" Васю Хоржа, розподілити "общак" та спланувати майбутню злочинну діяльність у Харківській області. Їх плани зірвали оперативники Управління стратегічних розслідувань обласного главку поліції. Затримано 20 осіб, які раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності", - написав Бех.

Крім того, очільник поліції Харківської області додав, що серед затриманих виявився "злодій в законі" та місцевий авторитет "Валерсон".

Наразі триває перевірка на можливість причетності затриманих до скоєння злочинів на території міста Харкова та області.

Фото: затримані зловмисники (facebook.com/Олег_Бех)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контррозвідники СБУ викрили вербування представниками "ЛНР" засуджених, які були передані для відбуття покарання з тимчасово окупованої території до українських пенітенціарних установ.