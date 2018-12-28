В Харьковской области полиция пресекла собрание криминальных авторитетов, есть задержанные

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленники хотели спланировать будущую преступную деятельность на территории Харьковской области

В Харьковской области правоохранители пресекли собрание криминальных авторитетов, задержаны 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олега Беха в Facebook.

Как отмечается, злоумышленники хотели спланировать будущую преступную деятельность на территории Харьковской области.

"Харьковские оперативники помешали собранию криминальных авторитетов. В полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались помянуть "вора в законе" Васю Хоржа, распределить "общак" и спланировать будущую преступную деятельность в Харьковской области. Их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований областного главка полиции. Задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности", - написал Бех.

Кроме того, глава полиции Харьковской области добавил, что среди задержанных оказался "вор в законе" и местный авторитет "Валерсон".

Сейчас идет проверка на возможность причастности задержанных к совершению преступлений на территории города Харькова и области.

Фото: задержанные злоумышленники (facebook.com/Олег_Бех)

Напомним, ранее сообщалось, что контрразведчики СБУ разоблачили вербовку представителями "ЛНР" осужденных, которые были переданы для отбытия наказания с временно оккупированной территории в украинские пенитенциарные учреждения.