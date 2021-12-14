У Харківській області поліцейський продавав наркотики в приміщенні суду і СІЗО

"Співробітники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції затримали поліцейського Чугуївського райуправління в Харківській області, який збував затриманим наркотики в приміщеннях суду і слідчого ізолятора", - йдеться в повідомленні відомства.

При цьому наголошується, що поліцейський входив до складу конвою, що переміщував заарештованих з Харківського слідчого ізолятора до суду. У нього виходило навіть передавати наркотики затриманим у приміщенні суду.

"Після цього він контролював, щоб його "клієнтів" не оглядали при поверненні в СІЗО. Гроші за такі послуги поліцейський отримував безпосередньо під час продажу або згодом від родичів заарештованих", - уточнюють у відомстві.

Фігуранта затримали 13 грудня під час чергового збуту партії наркотичних речовин у приміщенні СІЗО. В даний момент вирішується питання з приводу повідомлення йому про підозру в збуті наркотичних засобів. Поліцейському загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.