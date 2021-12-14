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У Харківській області поліцейський продавав наркотики в приміщенні суду і СІЗО

Автор: Ольга Белей

Правоохоронці затримали поліцейського Чугуївського райуправління в Харківській області, який збував затриманим наркотики в приміщеннях суду і слідчого ізолятора. Правоохоронцю загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

"Співробітники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції затримали поліцейського Чугуївського райуправління в Харківській області, який збував затриманим наркотики в приміщеннях суду і слідчого ізолятора", - йдеться в повідомленні відомства.

При цьому наголошується, що поліцейський входив до складу конвою, що переміщував заарештованих з Харківського слідчого ізолятора до суду. У нього виходило навіть передавати наркотики затриманим у приміщенні суду.

"Після цього він контролював, щоб його "клієнтів" не оглядали при поверненні в СІЗО. Гроші за такі послуги поліцейський отримував безпосередньо під час продажу або згодом від родичів заарештованих", - уточнюють у відомстві.

Фігуранта затримали 13 грудня під час чергового збуту партії наркотичних речовин у приміщенні СІЗО. В даний момент вирішується питання з приводу повідомлення йому про підозру в збуті наркотичних засобів. Поліцейському загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 15 грудня в Києві правоохоронці затримали двох наркоторговців. У них вилучили наркотики на 1,5 млн гривень. Схему організував 41-річний житель столиці. Для збуту наркотиків він створив інтернет-магазин. Серед "товару" були кокаїн, метадон, LSD, екстазі. Він віддавав наркотики покупцям сам або через закладки.

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