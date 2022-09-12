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У Харківській області поліцейський перейшов на бік окупантів і намагався втекти до РФ

Фото: у Харківській області затримали поліцейського-зрадника (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній поліцейський у Харківській області співпрацював з окупантами. Його затримали на кордоні з Росією при спробі втечі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що експоліцейський у селищі Великий Бурлук Куп'янського району наприкінці лютого підтримав російську окупацію.

"Він висловлював своє позитивне ставлення до дій країни-агресора та допомагав представникам РФ у створенні нового окупаційного правоохоронного органу в смт Великий Бурлук", - йдеться у повідомленні.

Чоловік передав окупантам службовий автомобіль, а також дозволив росіянам користуватися приміщенням кафе, що належить його дружині.

Після звільнення населеного пункту від окупантів колишній поліцейський намагався втекти до Росії. Його затримали на кордоні і оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Нагадаємо, що правоохоронці затримали ексначальника управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна. Його підозрюють у держзраді та незаконному залишенні місця служби.

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