У Харківській області поліцейський перейшов на бік окупантів і намагався втекти до РФ

Слідство встановило, що експоліцейський у селищі Великий Бурлук Куп'янського району наприкінці лютого підтримав російську окупацію.

"Він висловлював своє позитивне ставлення до дій країни-агресора та допомагав представникам РФ у створенні нового окупаційного правоохоронного органу в смт Великий Бурлук", - йдеться у повідомленні.

Чоловік передав окупантам службовий автомобіль, а також дозволив росіянам користуватися приміщенням кафе, що належить його дружині.

Після звільнення населеного пункту від окупантів колишній поліцейський намагався втекти до Росії. Його затримали на кордоні і оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ).