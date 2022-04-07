У Харківській області прикордонники знищили пункт забезпечення окупантів

Російські окупанти вже 43-й день руйнують українські міста та вбивають мирних людей. Повідомляється, прикордонники зі ЗСУ знищили ворога у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Пункт виявили прикордонники - оператори безпілотних літальних комплексів на напрямку Харкова. Далі координати відразу відправили ЗСУ, які влучно відпрацювали вогнем артилерії.

Зокрема, у результаті спільних дій українські захисники знищили один із пунктів забезпечення російсько-окупаційних військ.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ розбили підрозділ російської артилерії в Херсонській області.

Також ми писали, що над Запоріжжям вночі сили ППО збили три крилаті ракети.

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