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У Харківській області планують засіяти до 80% орних земель

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day kh ua)
Автор: Уляна Безпалько

У Харківській області вже почалася посівна кампанія. В регіоні планують обробити до 80% орних земель.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, аграрії співпрацюють з військовими перед початком роботи. В області вже налагодили процес та створили спеціальну пропускну систему.

"Ми плануємо засіяти 60-80% наших орних земель. У нас ведуться роботи щодня, ми налагодили процес із військовими. Розробили спеціальні перепустки для сільськогосподарської техніки. Узгодили ті місця, де може проводитися посівна і де це однозначно небезпечно робити. Адже в нас є і факти мінування. Робимо все для того, щоби Харківщина була обов'язково з хлібом", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, Синєгубов також розповів про диверсійні групи у Харкові. Їх помітили ще за пів року до цього.

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Харків